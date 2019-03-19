Роспотребнадзор проверил екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просрочку

В Екатеринбурге Роспотребнадзор провел административное расследование из-за растиражированной СМИ информации о магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах»), где появилась полка с бесплатными просроченными продуктами. На момент проверки факт бесплатной выдачи просрочки не выявлен.«Расследование проводилось с целью подтверждения опубликованной информации и проверки соблюдения санитарного законодательства по вопросам оборота пищевой продукции в части соблюдения сроков годности. В ходе проведенных мероприятий в магазине факт бесплатной выдачи продуктов питания с истекшим сроком годности зафиксирован не был», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.Между тем отмечается, что в магазине выявлены другие нарушения обязательных требований к обороту пищевой продукции, за что предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с руководителем организации провели разъяснительную беседу о недопустимости оборота продукции с истекшим сроком годности.Напомним, ранее бизнесмен Иван Зайченко в соцсетях рассказал, что организовал в супермаркете полку с бесплатными просроченными продуктами. «Надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым», - написал он.