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11:50 | 21.03.2019
Роспотребнадзор проверил екатеринбургский магазин, бесплатно раздававший просрочку
«Расследование проводилось с целью подтверждения опубликованной информации и проверки соблюдения санитарного законодательства по вопросам оборота пищевой продукции в части соблюдения сроков годности. В ходе проведенных мероприятий в магазине факт бесплатной выдачи продуктов питания с истекшим сроком годности зафиксирован не был», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Между тем отмечается, что в магазине выявлены другие нарушения обязательных требований к обороту пищевой продукции, за что предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с руководителем организации провели разъяснительную беседу о недопустимости оборота продукции с истекшим сроком годности.
Напомним, ранее бизнесмен Иван Зайченко в соцсетях рассказал, что организовал в супермаркете полку с бесплатными просроченными продуктами. «Надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым», - написал он.
Фото: rus-ei.ru, страница Ивана Зайченко в Facebook
© «Вечерние Ведомости»
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