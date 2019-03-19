Евгений Куйвашев поздравил мусульман с праздником Навруз

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мусульман с весенним праздником Навруз.Глава региона напомнил, что этот праздник, олицетворяющий пробуждение природы, единство человека и окружающего его мира, является одним из самых древних в истории тюркских народов.В своём поздравлении Евгений Куйвашев особо отметил, что в нашем многонациональном регионе этот праздник пользуется особой любовью и почетом всех жителей, вне зависимости от вероисповедания. Ведь Навруз – это продолжение древних культурных традиций и обычаев, наглядное воплощение многовековой дружбы и согласия народов, живущих на Урале.По доброй традиции в дни Навруза забываются любые обиды и ссоры. Люди стремятся совершать благие дела – оказывают бескорыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, добрым словом поднимают их дух и настроение, стремятся разделить со своими близкими и друзьями радость праздника, навещают людей старшего поколения, чтобы получить их благословение.«Пусть Навруз принесет всем жителям Свердловской области здоровье, благополучие, процветание, пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются все задуманные планы и начинания!», – сказал Евгений Куйвашев.