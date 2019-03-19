Уральцу дали 120 часов обязательных работ за поддельное водительское удостоверение

11:19 | 21.03.2019

фото: youtube.com

В Свердловской области к 120 часам обязательных работ приговорен мужчина, уличенный в использовании поддельного документа – водительского удостоверения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в прошлом году на автозаправочной станции в Перми мужчина купил у неустановленного лица поддельные водительские права категории «В, В1, М». Стоимость составила 15 тысяч рублей.



Мужчина успел попользоваться документом всего несколько дней. Вскоре на 290-м километре трассы Пермь – Екатеринбург его остановили сотрудники ГИБДД. Они распознали подделку и изъяли удостоверение.