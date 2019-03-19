На Урале родители девочки, в которую бросили стеклянную бутылку, получат 300 тысяч рублей

10:59 | 21.03.2019

По решению суда 303 тысячи рублей взыскано в пользу родителей девочки, получившей серьезную травму. Весной 2017 года в поселке Первомайском Пригородного района 10-летний мальчик бросил в 9-летнюю девочку пустую стеклянную бутылку. В результате ребенок получил травму левого глаза, сотрясение мозга и ушибы, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.



Девочке пришлось провести три операции на глазу. По оценке медиков, закрытая механическая травма повлекла значительную стойкую утрату общей трудоспособности на 25%. Родители девочки отсудили у родителей мальчика 303 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.