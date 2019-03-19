На Белоярском водохранилище спасли четырех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине

10:36 | 21.03.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне, 20 марта, в Свердловской области на Белоярском водохранилище спасли четырех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о четырех рыбаках, оказавшихся на отколовшейся льдине, поступила в Центр спасения города Заречного днем, в 14:20. Спасатели прибыли к водохранилищу через 8 минут и с помощью катера вывезли мужчин на берег. Вся операция заняла 15 минут. К счастью, никто не пострадал.



Подобный случай произошел на Белоярском водохранилище еще 1 марта. Тогда одного рыбака тоже благополучно эвакуировали с льдины. МЧС напоминает, что выход на лед опасен для жизни.