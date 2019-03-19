Екатеринбуржец лишился автомобиля Range Rover Sport из-за долгов

10:20 | 21.03.2019

фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Задолженность 37-летнего екатеринбуржца по кредитам превысила 600 тысяч рублей, но мужчина не спешил платить.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, у должника имеется имущество – залоговый автомобиль Range Rover Sport. Судебные приставы арестовали машину.



Если мужчина не погасит задолженность, автомобиль продадут на торгах.