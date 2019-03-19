Житель Краснодарского края под видом оказания юридических услуг обманул более 200 человек в Екатеринбурге

09:53 | 21.03.2019

фото: hibiny.com

В Екатеринбурге перед судом предстанет 53-литний житель Краснодарского края, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина под видом оказания юридических услуг обманул и похитил деньги более 200 человек.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году злоумышленник оформил на посторонних людей юридические лица ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит, арендовал офис в Екатеринбурге, набрал сотрудников. Под видом оказания юридических услуг мужчина похитил у клиентов деньги и имущество. Ущерб оценивается в более чем 34 млн рублей. Пострадали 224 человека.



Кроме того, по данным следователей, обвиняемый совершил мошенничество в отношении фирмы, занимающейся аффинажем золота. Злоумышленник, якобы для покупки золота, пригласил представителей фирмы в свой офис. Затем он под надуманным предлогом вышел из кабинета с 4 кг золота в гранулах и скрылся, покинув Екатеринбург. Ущерб составил более 7,5 млн рублей.