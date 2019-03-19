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09:53 | 21.03.2019
фото: hibiny.com
Житель Краснодарского края под видом оказания юридических услуг обманул более 200 человек в Екатеринбурге
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2014 году злоумышленник оформил на посторонних людей юридические лица ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит, арендовал офис в Екатеринбурге, набрал сотрудников. Под видом оказания юридических услуг мужчина похитил у клиентов деньги и имущество. Ущерб оценивается в более чем 34 млн рублей. Пострадали 224 человека.
Кроме того, по данным следователей, обвиняемый совершил мошенничество в отношении фирмы, занимающейся аффинажем золота. Злоумышленник, якобы для покупки золота, пригласил представителей фирмы в свой офис. Затем он под надуманным предлогом вышел из кабинета с 4 кг золота в гранулах и скрылся, покинув Екатеринбург. Ущерб составил более 7,5 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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