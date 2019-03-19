В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка

09:32 | 21.03.2019

В Екатеринбурге пропала 19-летняя Юлия Викторовна Шадрина. 17 марта она ушла из дома, с 18 марта не выходила на связь. По данным СМИ, девушка может нуждаться в медицинской помощи, перед уходом она говорила, что плохо себя чувствует.



Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, ярко-рыжие кудрявые волосы до плеч, серые глаза. Из особых примет – множественные татуировки на теле.



Была одета в черный пуховик с поясом, черные штаны с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги. С собой был ченый рюкзак.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просим позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-965-513-27-99 (Екатерина).