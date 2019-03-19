Минувшей ночью в Екатеринбурге горел Volkswagen Polo

09:18 | 21.03.2019

фото: punkt-a.info

Ночью на улице Пехотинцев в Екатеринбурге загорелся автомобиль Volkswagen Polo. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:53.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава. Площадь пожара составила 3 кв.м. Огнем повреждены моторный отсек и салон машины.