Как же так: уральский «Автомобилист» в четвёртом матче проиграл «Салавату Юлаеву» 4:2

22:34 | 20.03.2019

Фото: "Салават Юлаев"

Сегодня в четвёртом матче полуфинала Восточной Конференции уральский хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение уфимскому «Салавату Юлаеву». Счёт встречи - 4:2.



Уже за первые шесть минут «Автомобилист» пропустил две шайбы (по одной от Семёнова и Гиматова). Затем Франсис Паре всё же закинул шайбу в уфимские ворота и сократил отставание своей команды, однако уже во втором периоде «Салават Юлаев» вновь вырвался вперёд. В финальном игровом отрезке за две минуты до конца встречи уральский защитник Денис Бодров забил вторую шайбу в ворота соперников. Матч завершился со счётом 4:2.



«По игре нашей команды: к сожалению, начало матча проспали. Соперник начал более агрессивно, чем в предыдущий матч. Мы были к этому не готовы. Героически преодолевая все испытания, пытались выровнять игру. Есть и позитивный момент - работали до конца, забили гол и хотя бы один период выиграли»,- отметил главный тренер свердловчан Андрей Мартемьянов.



Напомним, сейчас счёт в серии составляет 1:3 в пользу «Салавата Юлаева». Следующая встреча команд пройдёт уже послезавтра, 22 февраля, в Екатеринбурге в 19:00.