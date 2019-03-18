В метро Екатеринбурга привезли новые вагоны

20:43 | 20.03.2019

Фото: пресс-служба АО «Метровагонмаш»

В екатеринбургское метро доставили новые вагоны, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



Уточняется, что в уральскую столицу прибыли восемь вагонов метро серии 81-717.6/714.6, которые полностью соответствуют требованиям безопасности. Дверной проём вагонов оборудован предупреждающим сигнализатором о закрытии, а раздвижные двери «системой противозажатия».



Кабина машиниста оснащена современным пультом управления и регулируемым креслом. Также в салонах вагонов работает видеонаблюдение.



Напомним, АО «Метровагонмаш» подписал договор на поставку восьми новых вагонов ещё в начале 2019 года.

