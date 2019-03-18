В одной из школ Екатеринбурга депутаты обнаружили выгребную яму вместо туалета

20:10 | 20.03.2019

Фото: wikimapia.org

Депутаты городской думы Екатеринбурга обнаружили в школе №179, находящейся в посёлке Северка, вместо туалета выгребную яму.



В мэрии этот факт объяснили тем, что в посёлке Северка нет централизованной канализации, поэтому под зданием школы оборудована локальная канализация – выгребную яму очищают раз в три дня. Помимо этого в образовательном учреждении есть ряд других проблем: в классах проваливается пол, в спортзале заниматься детям небезопасно, потрескался фасад здания.



Стоит отметить, что председатель городской думы Игорь Володин считает, что выгребная яма – неприемлемый для нашего времени атрибут. Также он добавил, что для решения проблемы во время корректировки бюджета власти рассмотрят вопрос о ремонте школы.