Уральские депутаты инициировали внесение поправок в федеральный закон о рыбалке

19:46 | 20.03.2019

Фото: Андрей Трофимов

В Федеральный закон №475-ФЗ «О любительском рыболовстве», принятом Государственной думой в декабре 2018 года, могут быть внесены поправки. Депутат Госдумы Игорь Торощин и его коллега по партии ЛДПР, депутат Заксобрания Александр Коркин внесли свои предложения, которые касаются ряда территорий Свердловской области и могут серьезно облегчить жизнь сельчанам, проживающим в восточной части региона.



«В советские годы, к примеру, в Таборинском и Гаринском районах Свердловской области жителям труднодоступных районов, отдаленных населенных пунктов разрешали вылов рыбы сетями. Если не ошибаюсь, то в 2004 году вступили в силу новые правила рыбной ловли, и жители лишились такого права. По сути, их оставили без источника пропитания и дохода. Несколько лет законодатели прорабатывали новые правила, и вот в декабре 2018 новый закон был принят. Согласно документу, любительское рыболовство с применением сетей разрешили гражданам, проживающим в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов. Про свердловчан, проживающих в малонаселенных отдаленных селах, почему то забыли, и теперь мы намерены исправить эту несправедливость», – говорит депутат Игорь Торощин.



Александр Коркин добавляет, что Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года, и еще есть время на его доработку. 19 марта вместе с Игорем Торощиным он провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком, в ходе которой стороны обсудили изменения и поправки к документам.



«Мы внесли свои предложения по территории Свердловской области, а особенно бассейнам рек Тура и Тавда. В местных населенных пунктах, где отсутствуют рабочие места, рыба – один из основных источников пропитания. Если мы добьемся своего, это позволит не допустить массового замора рыбы, который происходит сейчас на водоемах. Когда им запретили добывать рыбу сеткой, сельчане перестали оборудовать в реках и озерах проруби, вода перестала насыщаться кислородом, что приводило к массовой гибели рыб. Почему то тем же тюменцам разрешили ловить рыбу сетями. Доходит даже до смешного – по границе Свердловской и Тюменской области проходит озеро Носкинбаш (Тавдинский городской округ). Так вот тюменцам на своей половине можно добывать рыбу сетями, а свердловчанам запрещено – назовут браконьерами и привлекут к ответственности. Разве это справедливо?» – возмущается Александр Коркин.



По его словам, достаточно внести в Федеральный закон №475-ФЗ «О любительском рыболовстве» поправку в п.2 ст. 9. Она гласит: «Любительское рыболовство с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, разрешается гражданам в целях удовлетворения личных потребностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов, определенные правилами рыболовства, предусмотренными статьей 8 настоящего Федерального закона, после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов».



Инициативу Игоря Торощина и Александра Коркина поддержал директор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.