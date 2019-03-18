Роспотребнадзор наказал екатеринбургский супермаркет, раздававший бесплатно просроченные продукты

19:40 | 20.03.2019

Фото: страница Ивана Зайченко в соцсети Facebook

Роспотребнадзор потребовал выбросить всю просроченную продукцию, которую екатеринбургский супермаркет «Жизньмарт» раздавал бесплатно. Об этом рассказал владелец магазина Иван Зайченко на своих страничках в соцсетях.



Помимо этого бизнесмену также придётся заплатить штраф, сумма которого, по его предположениям будет минимум 100 тысяч рублей.



Напомним, Иван Зайченко вчера рассказал о том, что в его супермаркете организована специальная полка со списанными продуктами. Бизнесмен надеялся, что такая инициатива поможет нуждающимся не остаться голодными и при этом сохранить свое человеческое достоинство.