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18:04 | 20.03.2019

Каждый 20-ый уралец поехал в Сибирь на Универсиаду

В начале марта каждый 20-ый турист уральского региона отправился в Красноярск. Повышенный интерес был вызван Всемирными Студенческими играми, ставшими самым масштабным мобильным событием за всю историю проведения массовых мероприятий в Сибири.

Больше всего уральцы хотели посмотреть соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. Так, самым популярным днем для посещения стало 6 марта. Повышенный интерес связисты отметили также 7, 8 и 9 марта – в эти дни в Сибири было наибольшее число гостей Урала с сим-картами МегаФона.

За время проведения мероприятия в среднем только на одного гостя с Урала пришлось 2,5 часа разговоров и объём трафика, сравнимый с отправкой в соцсети 500 качественных фотографий. Инфраструктура МегаФона выдержала нагрузку и отработала в штатном режиме. Средняя скорость 4G составила около 20 Мбит/с. Максимальный рекорд – 279 Мбит/с на стадионе «Енисей».

Самым «качающим» спортивным объектом оказалась «Платинум Арена», где проводились церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по фигурному катанию. На нее пришлось 14% совокупного интернет-трафика всей Универсиады. Второе и третье место заняли «Енисей» и «Кристалл Арена», где проводились соревнования по бенди, хоккею с шайбой среди мужчин.

По данным МегаФона, в Красноярске во время соревнований побывали представители 69 государств, в том числе таких экзотических как Гана, Камерун и Кот-д’Ивуар. Самыми активными и многочисленными абонентами были американцы, финны и китайцы.

Подготовку к Универсиаде МегаФон начал за год до проведения Игр. Для этого события на спортивных объектах и маршрутах было построено 40 новых базовых станций, еще 20 модернизировано. Для обеспечения качественной связью и скоростным мобильным интернетом труднодоступной территории оператор развернул 4 подвижные базовые станции. Также была введена в эксплуатацию новая магистраль до аэропорта, которая обеспечила полное 4G-покрытие.

«Опыт проведения Чемпионата мира по футболу в России, показал, что за все дни на стадионах около трети абонентов пользовались услугами МегаФона. Универсиада в Красноярске не стала исключением – зрители и участники активно снимали фото и видео, делились впечатлениями с друзьями. Важнейшими объектами соревнований стали именно ледовые арены, где нашли свое применение наши технические решения, успешно зарекомендовавшие себя на Олимпиаде и Чемпионате мира по футболу в городах России», – прокомментировал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

© «Вечерние Ведомости»

 


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