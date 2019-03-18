Для главного федерального инспектора по Свердловской области заказали лифт за 4 миллиона

17:39 | 20.03.2019

В Екатеринбурге в здании на пл. Октябрьская, 3 где находятся административные учреждения, в том числе аппарат главного федерального инспектора по Свердловской области и налоговая инспекция по УрФО, поменяют лифт. На эти цели из регионального бюджета выделено 4 миллиона 270 тысяч рублей. Информация о контракте появилась на сайте госзакупок.



Демонтировать старый лифт подрядчик должен в июле 2019 года, новый лифт установят в конце августа. Аукцион назначен на 15 апреля.