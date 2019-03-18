Екатеринбуржцам напоминают о запрете выхода на лед

17:20 | 20.03.2019

Администрация Екатеринбурга и МЧС напоминают жителям об опасности нахождения на льду. По результатам замеров почти половина ледяного покрова Городского пруда составляет наледь - пропитанная водой ледяная крошка, не способная выдерживать нагрузку.



19 марта под лед городского пруда Екатеринбурга провалился житель Тюмени. К счастью, его спас проходивший мимо мужчина, иначе все могло закончиться плачевно.



Сейчас в уральской столице уже установлены аншлаги с запретом выхода на лед. Отметим, что толщина и прочность льда в каждом водоеме различны и зависят от температуры воздуха, солености воды, глубины, скорости течения.