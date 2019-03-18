На строительство храма святой Екатерины потратят 3,5 млрд рублей

16:44 | 20.03.2019

так, согласно проекту, будет выглядеть Храм святой Екатерины

Строительство храма святой Екатерины у Театра драмы в Екатеринбурге, имеющее как сторонников, так и противников, обойдется в 3,5 млрд рублей. Такая информация содержится в проекте плана по подготовке к празднованию 300-летия уральской столицы. Планируется, что в 2019 году на возведение храма направят 300 млн рублей, затем – с 2020 по 2023 годы – по 800 млн в год.



Напомним, что храм собираются построить на средства из внебюджетных источников – на деньги уральских бизнесменов. Возведение должно начаться в нынешнем году и завершиться к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие города. У строительства есть достаточное число противников, выступающих против вырубки деревьев в сквере у Театра драмы. Активистам отказали в проведении референдума, но они продолжают проводить различные акции.