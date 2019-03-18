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16:13 | 20.03.2019
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Известный свердловский юрист Никита Воробьев выходит на свободу
Изначально в сентябре 2018 года приговором Железнодорожного райсуда Екатеринбурга Никита Воробьев был признан виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
По мнению следствия, своими действиями Воробьев причинил владельцам компаний, связанных со скандальным депутатом Заксобрания Геннадием Ушаковым (избежавшим ответственности), в которых был трудоустроен, имущественный вред на сумму 86 миллионов рублей. Суд вынес ему наказание в виде пяти лет условного лишения свободы, но прокуратура подала апелляционную жалобу.
28 января Свердловский облсуд удовлетворил жалобу ведомства, назначив Никите Воробьеву наказание в виде 4,5 лет реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Никита Воробьев взят под стражу в зале суда. При этом по ч.4 ст. 159 УК РФ Воробьев был оправдан в связи с отсутствием в его в действиях состава данного преступления, за ним признано право на реабилитацию.
Адвокаты Никиты Воробьева подали кассационную жалобу на решение Свердловского облсуда от 28 января, аргументировано указав, что грубо нарушено право подзащитного на защиту и справедливое судебное разбирательство. Во-первых, судебная коллегия необоснованно отказала в ходатайстве о рассмотрении дела с проверкой доказательств, во-вторых, не приобщила к материалам дела заключение специалиста и возражения подсудимого, и в–третьих, не был допрошен свидетель, явившийся на судебное заседание. Кроме этого, как считают адвокаты, суд вышел за пределы судебного разбирательства по одному из эпизодов. Президиум Свердловского областного суда (докладчиком выступал судья Геннадий Кризский) удовлетворил жалобу адвокатов, изменив реальный срок наказания на условный.
© «Вечерние Ведомости»
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