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16:09 | 20.03.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Екатеринбурге на Плотинке припарковали точную копию первого в мире автомобиля
Приветствуя собравшихся, Александр Высокинский отметил, что открывшаяся сегодня выставочная площадка – это не случайный для Екатеринбурга формат:
«Урал – инженерный край. И он сохранит это уникальное качество до тех пор, пока дети будут приходить в технические кружки и клубы, знакомиться с уникальными образцами техники, чтобы с детства влюбившись в этот мир, поступать в технические ВУЗы и приходить работать на производство. Думаю, этот павильон станет одним из тех мест, где в сердцах маленьких горожан сможет загореться искорка интереса, которая в дальнейшем превратит талант в высокий профессионализм. Ведь становление инженеров, их образа мысли должно начинаться не в ВУЗе в 18-19 лет, когда формирование личности практически завершено, а с раннего детства. И это выставка – не просто демонстрация музейной техники, это вклад в развитие знаменитой уральской инженерной школы», – сказал мэр столицы Урала.
Сегодня на торжественной церемонии открытия выездной экспозиции директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин представил первый экспонат –реплику первого в мире автомобиля Benz Patent Motorwagen.
Трехколесная машина с двигателем внутреннего сгорания, автором которой является немецкий инженер Карл Бенц, была запатентована в 1886 году.
«Мы планируем менять экспозицию не реже одного раза в месяц. Каждая «припаркованная» здесь машина будет символизировать очередной период в истории автомобилестроения, шаг за шагом приближать посетителей к современности, а также к главному автомобильному событию Екатеринбурга в 2019 году – ретро-ралли «Кубок Урала», - сказал Станислав Чуркин.
В этом году, 13-14 июля, впервые по достопримечательностям Екатеринбурга и его окрестностям будет проложен маршрут официального этапа Кубка российской автомобильной федерации (РАФ) по ретро-ралли – «Кубка Урала». Масштабные соревнования, для участия в которых приглашены лучшие российские гонщики и экипажи из-за рубежа, раньше проходили только в центральной России и еще не переступали границу азиатской части страны.
«Я рад оказаться на этом мероприятии, потому что сейчас здесь происходит большое событие. Екатеринбург становится настоящим центром притяжения для любителей автомобильной истории со всей страны. В прошлом году на Урале открыли крупнейший в стране Музей автомобильной техники, здесь есть немало людей, увлеченных ретро-автомобилями. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев, оставшихся до старта, интерес к ретро-движению в регионе будет стремительно расти», - сказал на открытии выставки, предварительно осмотрев первенца немецкого автопрома, председатель Комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский.
Необходимую атмосферу для встречи ретро-ралли на Урале будет создавать автомобильный фестиваль «В движении», старт которому дала сегодняшняя презентация въездной экспозиции «Машина времени». Мероприятия фестиваля планируется организовать на центральных площадках Екатеринбурга. Выставки, автопробеги, тематические конкурсы будут проходить вплоть до самого старта «Кубка Урала».
Отметим, что музей автомобильной техники УГМК - крупнейшее в России собрание ретро-автомобилей, мотоциклов и велосипедов. В 4-этажном здании на площади 12 тыс. м2 представлена 130-летняя история автомобилестроения. В уникальной коллекции – порядка 400 экспонатов. Только за прошлый год автомузей в Верхней Пышме посетили более ста тысяч человек.
Кстати, именно музей автомобильной техники УГМК является инициатором и одним из организаторов ретро-ралли «Кубок Урала» (этап Кубка РАФ по ретро-ралли) и автомобильного фестиваля «В движении».
© «Вечерние Ведомости»
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