Нашел в лесу: у свердловчанина изъяли 50 патронов

Дома у 60-летнего жителя одного из поселков Ивдельского городского округа сотрудники полиции изъяли 50 патронов калибра 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия. При этом у мужчины не было разрешения на хранение боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.Свердловчанин рассказал, что нашел патроны еще весной 1990 года в лесном массиве в 10 километрах от поселка, забрал себе и хранил дома в шкафу. На мужчину завели уголовное дело, санкция предусматривает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что в последнее время в регионе участилось совершение преступлений с использованием боеприпасов.