Пострадали четыре человека: в Краснотурьинске суд вынесет решение по делу о столкновении двух лодок

15:04 | 20.03.2019

фото: postnews.ru

Летом прошлого года на Краснотурьинском городском пруду столкнулись две лодки, одна из них была экскурсионная. В этой лодке находилось две женщины с двумя малолетними детьми, а также несовершеннолетний подросток, управлявший судном. В результате столкновения одна женщина получила вывих нижней части зубов с переломом коронки, вторая женщина получила рвано-ушибленные раны теменной части головы. Также травмированы дети: у мальчика - проникающие ушиблено-рваные раны щеки и слизистой полости рта, у девочки - ушибленная рана лобной части головы.



По данным фактам возбуждено и уже передано в суд уголовное дело. Его фигурантами являются предпринимательница, занимавшаяся коммерческой деятельностью по прокату и аренде товаров для отдыха и спортивных товаров, а также ее сын, который непосредственно управлял лодкой.



Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, моторная лодки Казанка 5М3 не предназначалась для использования в коммерческих целях. Кроме того, деятельность была незаконной: у предпринимательницы нет соответствующей лицензии и других необходимых документов.



Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Женщине также грозит наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.