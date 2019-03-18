Три свердловских банка вошли в сотню самых надёжных в России

Группа 1. Банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

Группа 2. Банки с рейтингами BB и BB- (Fitch).

Группа 3. Банки с рейтингом B+ (Fitch).

Группа 4. Банки с рейтингом B (Fitch).

Группа 5. Банки с рейтингом B- (Fitch).

Forbes, совместно с рейтинговым агентством «Эксперт РА», изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков, и выбрал самые надежные среди них. В первую сотню по надёжности вошли три свердловских банка: УБРиР, «Кольцо Урала» и «СКБ-банк», занявшие 72, 90 и 94 строчки рейтинга соответственно.Как и следовало ожидать самыми надежными участниками банковского сектора России, а соответственно и рейтинга, оказались «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. Первые три места достались ЮниКредит банку, Райффайзенбанку и Росбанку, офисы которых, кстати, есть и в Екатеринбурге.Рейтинг был разбит на несколько групп.В первую, состоящую из 30 кредитных организаций, вошли банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).Во вторую группу вошли банки с рейтингами BB и BB- (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства.Банкам третей группы, куда вошли банки с рейтингом B+ (Fitch), в том числе и один из свердловских банков – УБРиР, в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов.В следующие две группы вошли банки с рейтингом B (Fitch) и B- (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше. Кстати, в эту последнюю группу (B-) вошли ещё два представителя банковского сообщества Свердловской области – Кольцо Урала (90) и СКБ-банк (94).