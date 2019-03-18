Свердловская область заняла восьмое место в российском «рейтинге счастья»

14:43 | 20.03.2019

фото: uralsky-rabochi.ru

Свердловская область – на восьмом месте «рейтинга счастья» среди регионов России. Лидирует юг: на первом и втором местах Краснодарский край и Крым соответственно, где, согласно данным сервиса Tvil.ru, живут самые счастливые люди.



Рейтинг составлен по результатам опроса пользователей социальных сетей. Также в список самых «счастливых» регионов попали Ленинградская, Московская и Калининградская области, Татарстан, Карелия.



Напомним, что сегодня, 20 марта, отмечается учрежденный ООН Международный день счастья.