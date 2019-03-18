В машине ехали два ребенка: в Каменске-Уральском задержали пьяную женщину-водителя

14:21 | 20.03.2019

фото: diesel-dv.ru

Накануне, 19 марта, на улице Кирова в Каменске-Уральском задержали женщину, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом в машине находилось двое малолетних детей, сотрудники ГИБДД остановили авто в районе школы №22.



«31-летняя водитель имела сильные признаки алкогольного опьянения. В автомашине вместе с матерью находились двое малолетних детей 3-х и 5-летнего возраста. Причем, малыши в автомашине перевозились без детских кресел и даже не были пристегнуты ремнями безопасности», - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Женщина отказалась от медицинского освидетельствования. Отметим, что ранее, в марте прошлого года, ее уже задерживали за пьяную езду. На этот раз свердловчанке грозит уголовная ответственность. Также в отношении нерадивой матери составлен протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».