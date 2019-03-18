Утром из дома на Химмаше из-за пожара эвакуировали 15 человек

Сегодня утром на улице Бородина на Химмаше произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Прибывшие на место пожарные вывели из здания 15 человек, в том числе пятерых детей. Информации о пострадавших не поступало.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, площадь пожара составила 10 кв.м. Повреждено имущество на балконе и в квартире.«В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава», - говорится в сообщении.