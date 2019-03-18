Екатеринбуржец, поджегший дом с людьми, предстанет перед судом

Свердловский областной суд скоро приступит к рассмотрению дела о поджоге дома на улице Самолетной в Екатеринбурге, в котором погибла женщина и еще один человек получил ожоги, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.По данным следствия, летом прошлого года 44-летний екатеринбуржец, имея долг перед женой брата, отдал ей в качестве гарантии сотовый телефон, после чего задумал убить обоих. Утром 8 июня мужчина пришел к дому на улице Самолетной, поджег лежащую в придомовом помещении куртку и скрылся. В результате пожара женщина скончалась, ее муж – то есть брат обвиняемого – получил термический ожог (30% поверхности тела). Кроме того, пострадало имущество, в том числе автомобиль Renault-SR. Ущерб оценили в миллион рублей.Отметим, что во время пожара люди не могли покинуть дом, так как единственный выход оказался заблокирован огнем, а на окнах установлены металлические решетки.«Подозреваемый был установлен и задержан «по горячим следам» сотрудниками уголовного розыска полиции», - добавил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.Сейчас дело направлено в суд, екатеринбуржцу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.