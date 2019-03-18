Кровавая «жесть» в Полевском: молодой парень с сожительницей зарезали четырех человек

11:51 | 20.03.2019

Сотрудники оперативных подразделений ОМВД Полевского обнаружили в частном доме в поселке Зюзельский на улице Красноармейской четыре трупа с признаками насильственной смерти. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в правоохранительных органах. По данным издания, поводом для проверки адреса стало сообщение о пропаже гражданина, которое поступило в дежурную часть в конце февраля.



По приезду полицейские нашли в доме, в шкафу, того самого потерявшегося мужчину – с перерезанным горлом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность душегуба – некоего 22 летнего Александра, который задержан и по решению суда помещен под арест.



Накануне оперативники повторно выехали в дом, где было найдено тело, и в ходе осмотра в погребе нашли еще три трупа. На их теле обнаружено множество проникающих колото-режущих ранений. Сейчас их личности устанавливают силовики.



По предварительным данным, между одной из жертв и подозреваемым произошел конфликт на почве распития спиртного. Он напал на собутыльника с ножом, после чего, испугавшись уголовной ответственности, и решив замести следы, избавился от свидетелей. При этом ему активно помогала сожительница.



В настоящее время следователями следственного отдела по городу Полевской СУ СК России по Свердловской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц совершенное группой лиц»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.