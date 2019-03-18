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11:41 | 20.03.2019
Новый начальник ОП №2 Александр Горин (справа) вместе со своим отцом. Фото: ОМВД России по г. Полевскому
В УМВД Екатеринбурга вновь состоялись кадровые рокировки
Место Еловских в ОП №2 занял Александр Горин – ранее он занимал должность начальника отдела полиции №6. Горин – потомственный полицейский, его отец Владимир Горин ранее возглавлял ОВД Полевского. Горин-младший начинал работать инспектором уголовного розыска в ОВД Полевского под началом отца, в 2003 году перевелся в управление по налоговым преступлениям регионального полицейского главка, в 2011 году – в ОП №6.
Отметим, что на место Горина в ОП №2 претендовал замначальника отдела Искандеров.
Первые кадровые рокировки в УМВД произошли в начале марта. Отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу возглавил полковник Максим Варлаков, ранее возглавлявший ОП №7. В свою очередь, ОП №7 возглавил замначальник этого отдела подполковник полиции Дмитрий Шишмаков.
Обсуждается, что в ближайший месяц также произойдут кадровые изменения в других райотделах. Как ранее сообщал veved.ru, начальник ОП №11 полковник Владимир Пилюшенко и начальник ОП №1 Александр Маликов могут поменяться местами. Начальник отдела полиции №4 Антон Томилов согласно первоначальному плану, должен поменяться местами с руководителем ОП №9 Денисом Чекасиным.
© «Вечерние Ведомости»
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