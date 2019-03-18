В УМВД Екатеринбурга вновь состоялись кадровые рокировки

11:41 | 20.03.2019

Новый начальник ОП №2 Александр Горин (справа) вместе со своим отцом. Фото: ОМВД России по г. Полевскому

Кадровые рокировки в райотделах полиции Екатеринбурга, о которых veved.ru сообщал в середине февраля, продолжаются. Кирилл Еловских, который занимал до последнего времени должность начальника отдела полиции №2 (микрорайон ЖБИ) возглавил ОП №8 (предыдущий руководитель ОП №8 Роман Кравченко возглавил администрацию Орджоникидзевского района).



Место Еловских в ОП №2 занял Александр Горин – ранее он занимал должность начальника отдела полиции №6. Горин – потомственный полицейский, его отец Владимир Горин ранее возглавлял ОВД Полевского. Горин-младший начинал работать инспектором уголовного розыска в ОВД Полевского под началом отца, в 2003 году перевелся в управление по налоговым преступлениям регионального полицейского главка, в 2011 году – в ОП №6.



Отметим, что на место Горина в ОП №2 претендовал замначальника отдела Искандеров.



Первые кадровые рокировки в УМВД произошли в начале марта. Отдел полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу возглавил полковник Максим Варлаков, ранее возглавлявший ОП №7. В свою очередь, ОП №7 возглавил замначальник этого отдела подполковник полиции Дмитрий Шишмаков.



Обсуждается, что в ближайший месяц также произойдут кадровые изменения в других райотделах. Как ранее сообщал veved.ru, начальник ОП №11 полковник Владимир Пилюшенко и начальник ОП №1 Александр Маликов могут поменяться местами. Начальник отдела полиции №4 Антон Томилов согласно первоначальному плану, должен поменяться местами с руководителем ОП №9 Денисом Чекасиным.