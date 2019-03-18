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11:16 | 20.03.2019

фото: ekd.me

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

В Свердловской области действует предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся до вечера 21 марта.

«С 18 часов 19 марта до 20 часов 21 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 21 марта», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отметим, что 20-21 марта на Среднем Урале прогнозируют +2...+8 градусов. Преимущественно без осадков. В некоторых районах ожидается мокрый снег.

© «Вечерние Ведомости»

 


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