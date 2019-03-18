На Урале задержали бывшего заключенного, который регулярно перебрасывал в колонию запрещенные предметы

10:34 | 20.03.2019

В понедельник, 18 марта, сотрудники исправительной колонии №19, расположенной в поселке Белый Яр неподалеку от города Тавда, задержали мужчину, бывшего заключенного этой же колонии, который перебросил на режимную территорию учреждения сверток с запрещенными предметами. В нем оказалось два сотовых телефона и одна аккумуляторная батарея.



На задержанного составили протокол об административном правонарушении. Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, данный гражданин уже более 10 раз совершал переброс запрещенных предметов в колонию. До этого его задерживали 14 марта.