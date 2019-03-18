В Екатеринбурге проходит операция «Нелегальный мигрант»

В Екатеринбурге полиция проводит профилактическую операцию «Нелегальный мигрант». Проверяются места работы выходцев ближнего зарубежья, в том числе стройки. Так, сегодня, 20 марта, сотрудники УМВД Екатеринбурга и Росгвардии нагрянули на одну из строек микрорайона Академический.«Целью проверок является выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверка иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории города. Полицейские доставляют иностранных граждан в территориальные отделы полиции, где проводят их постановку на фото- и дактилоскопический учеты», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Профилактическая операция «Нелегальный мигрант» проводится в Екатеринбурге с 18 марта. За это время проверено 377 мигрантов: выявлено 79 правонарушений, возбуждено 13 уголовных дел за фиктивную постановку иностранных граждан на учет и поддельные документы, 34 мигранта задержаны.Отметим, что в мероприятиях также принимают участие участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, подразделения экономической безопасности, отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, регионального УФСБ.