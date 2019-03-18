В центре Екатеринбурга запускают «Машину времени»

Сегодня в историческом центре Екатеринбурга на Плотинке начнёт работу уникальная выставочная площадка «Машина времени».Жители и гости города на протяжении четырех месяцев смогут увидеть историю автомобильной техники в павильоне расположившемся на Плотинке. Посетители исторической автомобильной экспозиции увидят стильные авто 20-30-х годов прошлого века, тут будут представлены как серийные автомобили, так и «штучные» представительские «лайнеры».Первый экспонат – копия самого первого автомобиля Бенца который производили в конце XIX века, уже появился в павильоне. Стоит отметить, что это самая «возрастная» машина из коллекции Музея автомобильной техники УГМК.Открытие выставки, которое состоится сегодня, 20 марта, в 10:45, даст старт автомобильному фестивалю «В движении», который пройдёт в Екатеринбурге в преддверии ретро-ралли «Кубок Урала» (официальный этап Кубка Российской автомобильной федерации по ретро-ралли).В соревнованиях примут участие известные спортсмены, ранее успешно выступавшие как на российских, так и зарубежных гонках. Однако стать участниками уникальной гонки смогут все владельцы ретроавтомобилей, условие одно – авто должно быть в аутентичном состоянии. Экипажам, «бабушек» и «дедушек» современных автомобилей, предстоит состязаться не в скорости, а в своевременном прибытии в каждую точку маршрута. Трасса гонки пройдёт по дорогам общего пользования.Пока маршрут ралли находится в разработке, определены лишь начальный и финишный пункты: старт будет дан от Музея автомобильной техники в Верхней Пышме, а завершатся соревнования в центре Екатеринбурга. О самом маршруте известно лишь то, что на протяжении двух дней, 13-14 июля, участникам предстоит проехать мимо многих достопримечательностей Екатеринбурга, каких именно, не знают ещё и сами организаторы.Кстати, это первый случай, когда соревнования такого уровня пересекли границу азиатской части страны, раньше они проходили только в центральной части России.