Вчера в Екатеринбурге сгорел двухэтажный садовый дом

Накануне в Екатеринбурге, на 47-м километре ЕКАДа, на улице Южной загорелся двухэтажный садовый дом. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16:05. Из дома до прибытия пожарных эвакуировалась женщина с детьми.Площадь пожара составила 170 кв.м. Тушение осложнялось удаленностью источников воды. В результате дом сгорел.«В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники, 17 человек личного состава. В 17:02 огонь локализован 17:40 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:03», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.