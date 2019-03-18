По требованию прокуратуры Екатеринбурга заблокированы три сайта, где продавались наркотики

09:38 | 20.03.2019

фото: magoblproc.ru

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила в Интернете три сайта, которые предлагали приобрести наркотические средства. Так, один из интернет-ресурсов содержал каталог товаров с прейскурантом за конкретные виды и массу наркотического средства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Поскольку распространение подобной информации запрещено законом, прокуратура направила в суд административные исковые заявления с требованием заблокировать сайты. Суд удовлетворил эти требования, информация изъята из публичного доступа.