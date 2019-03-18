Дело налогового махинатора из Режа рассмотрит председатель городского суда

00:19 | 20.03.2019

В Режевской городской суд поступило уголовное дело в отношении директора ООО «УДМ-Механика» Андрея Мерзлякова. Он обвиняется в налоговых преступлениях, совершенных в особо крупном размере. Дело 19 марта передано председателю суда Ларисе Демидовой (стаж работы в должности судьи 16 лет, до 2018 года возглавляла Туринский районный суд).



Именно при Ларисе Демидовой Туринскому районному суду в 2016 году пришлось рассматривать около сотни заявлений от граждан, чье имущество пострадало в результате весеннего паводка. Согласно заключению квалификационной коллегии судей Свердловской области, Лариса Демидова зарекомендовала себя квалифицированным, грамотным судьей, обеспечивающим качественное и своевременное рассмотрение дел, в коллективе пользуется заслуженным уважением.



По версии следствия, Андрей Мерзляков в период с ноября 2012 года по октябрь 2016 года, занимая должность директора ООО «УДМ-Механика», действуя умышленно, в целях уклонения от уплаты НДС заключил фиктивные договоры поставки с различными обществами. В нарушение требований налогового законодательства РФ, обвиняемый не исполнил обязанность – ежемесячно исчислять и уплачивать НДС предприятия. Тем самым он фактически уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213,3 млн. рублей.



Кроме того, в период с марта 2017 года по февраль 2018 года, являясь директором ООО «УДМ-Механика», обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135,3 млн. рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом он знал о принятых налоговым органом мерах принудительного характера по взысканию недоимки.



Расследованием уголовного дела занимался Следственный отдел по городу Реж. Свою вину обвиняемый признал в полном объёме. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.



Нарушения были выявлены в ходе выездной налоговой проверки сотрудниками Межрайонной ИФНС России №23 по Свердловской области в 2017 году. ООО «УДМ-Механика» пыталось оспорить выявленные нарушения в Арбитражном суде Свердловской области. Суд встал на сторону налоговиков (решения устоялись в вышестоящих инстанциях), которые осенью 2017 года также передали материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области.