Уральский боец Иван Штырков подписал контракт с UFC

22:00 | 19.03.2019

Фото: пресс-служба RCC

«Уральский Халк» Иван Штырков подписал контракт с промоушеном UFC на четыре боя, об этом сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».



Планируется, что боец будет выступать в весовой категории до 93 кг. Работать над развитием карьеры Штыркова будет менеджер Саят Абдрахманов, параллельно он работает с бойцами Петром Яном и Алексеем Кунченко.



Даты поединков и соперники пока что остаются неизвестными, однако предполагается, что дебют бойца состоится в июне.



Стоит отметить, что боец Иван Штырков сейчас находится на 17-й строчке в мировом рейтинге полутяжёлой весовой категории.