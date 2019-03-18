В Екатеринбурге сошедший с крыши ледяной оползень накрыл беременную женщину

Очередная глыба льда, рухнувшая с крыши дома на улице Горького, 31 в Екатеринбурге, упала на голову проходившей мимо беременной женщины. Пострадавшая потеряла сознание, первую помощь ей оказали прохожие. Один из них, Владимир, рассказал порталу E1.RU, что от падения льда будущая мама потеряла сознание.«Без сознания она пробыла, наверное, минуты три. Потом очнулась. Это все было еще до прибытия "скорой"», — рассказал он.Владимир вызвал для женщины «скорую» и отвел в офис, где работает. Позже она была доставлена в ГКБ № 24.«Пока ничего не могу сказать о тяжести травмы. Пострадавшую сейчас осматривают в приемном покое», — сообщила изданию «URA.RU» пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Екатерина Макашина.«Сообщений из медучреждения и от пострадавшей в полицию пока не поступало. Ранее полученная от СМИ информация, зарегистрирована в дежурной части, по ней будет проведена соответствующая проверка», — прокомментировали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.Напомним, что буквально вчера, 18 марта, ледяная глыба с дома на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Шейнкмана упала на голову женщины-дворника. 10 марта лёд с крыши дома на Куйбышева, 48 г рухнул на женщину с коляской. А в феврале снег со льдом с крыши городской администрации упал на бабушку.