Духовные лидеры Узбекистана посетили мечети на Урале и пообщались со студентами

Представительная делегация имамов из Узбекистана побывала на Урале. Они выступили перед единоверцами в Свердловском медицинском колледже и провели встречу с молодежью в Уральском горном университете. В ходе визита в Свердловскую область, проповедники также провели серию встреч с исламским активом, отслужили в мечетях и побеседовали со студентами и трудовыми мигрантами на тему мира и межнационального согласия.«В мечети для встречи с имамами пришло большое число мусульман, и это хорошая тенденция. И мы, и наши зарубежные гости сошлись во мнении, что необходимо уделять больше внимание работе со студенчеством и молодежью, выстраивать общение с трудовыми мигрантами, учитывая их значительное количество. Такие неформальные встречи – полезный опыт для всех, и мы будем стараться проводить их регулярно», – рассказали в местном духовном управлении мусульман.Подводя итоги визита, стороны выразили надежду на продолжение встреч.