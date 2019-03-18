Компания екатеринбургского депутата проиграла иск к УФАС

20:56 | 19.03.2019

Арбитражный суд Свердловской области отказал компании «Урал Инжиниринг» в иске к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Поводом для подачи иска стало внесение ООО «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков на два года в связи с неисполнением контракта по благоустройству территории Шарташского лесного парка.



Контракт был заключен с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, но подрядчиком в отведенные условиям сроки не были представлены график производства работ, и разработанная рабочая документация. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта 19 ноября 2018 года Министерством принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. После этого Минприроды обратилось в УФАС с заявлением о включении информации о поставщике в реестр недобросовестных.



Полагая, что решение, вынесенное Свердловским УФАС России нарушает права и законные интересы ООО «УралИнжиниринг», компания, в настоящее время возглавляемая депутатом гордумы Екатеринбурга Олегом Кагилевым, обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением, но требования были оставлены без удовлетворения.



Добавим также, что ООО «УралИнжиниринг» обращалось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Минприроды о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, но на днях, 18 марта, в иске было отказано.