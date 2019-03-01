На реставрацию гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге выделят 400 миллионов рублей

20:39 | 19.03.2019

Фото: jurenito.blogspot.com

Реставрация екатеринбургской гостиницы «Исеть» будет стоить 400 миллионов рублей, такая информация указана в плане подготовки столицы Урала к 300-летию.



Ремонтные работы будут проходить в 2020-2021 годах, что будет обходиться по 200 млн рублей в год, однако источники финансирования в документе не указаны. Ответственными за реставрацию будут министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области.



Следует отметить, что инвестор, который займется ремонтом гостинцы, будет восстанавливать архитектурный облик здания. Напомним, гостиница «Исеть» входит в реестр объектов культурного наследия федерального значения.