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20:21 | 19.03.2019

Фото: страница Ивана Зайченко в соцсети Facebook

Екатеринбургский супермаркет начал бесплатно раздавать продукты с истекшим сроком годности

В супермаркете Екатеринбурга «Жизньмарт» на Шейнкмана, 90 организовали специальную полку со списанными бесплатными продуктами.

Решение отдавать просроченные продукты бесплатно принял владелец магазина Иван Зайченко. Многим, чтобы поесть, приходится искать продукты, выброшенные магазинами, в мусорных контейнерах. Нововведение в супермаркете, по мнению бизнесмена, может помочь таким людям сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым.

Добавим, что также Зайченко призвал и другие магазины поступать таким же образом.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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