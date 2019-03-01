В Екатеринбурге депутат гордумы предложил ликвидировать статус посёлков

20:01 | 19.03.2019

Фото: multilisting.su

Депутат гордумы уральской столицы Владимир Крицкий предложил упразднить статус посёлков, расположенных на границах города.



Крицкий отметил, что мэрии необходимо создать рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.



Упразднить статус сельских посёлков необходимо из-за наличия ряда проблем, прежде всего – это электросетевая компания. Объектам, которые находятся на этих территориях, приходится расплачиваться по сельским тарифам, а они значительно выше. Депутат также назвал абсурдной ситуацию, когда часть жителей улицы Савкова на Широкой Речке платит по городским тарифам, а часть по сельским.



Напомним, что в статусе сельских населённых пунктов в уральской столице сейчас находятся 18 территорий, в числе которых посёлки Палкино, Совхозный, Горный Щит, Широкая Речка, Шабры и другие.