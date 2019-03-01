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19:28 | 19.03.2019
Фото: Яромир Романов
Мигрировавшая екатеринбурженка Юлия Савиновских подала в ЕСПЧ на российские власти
В жалобе в ЕСПЧ Савиновских указала, что власти РФ нарушили две статьи Конвенции по правам человека – о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию.
Как утверждает адвокат, решение об изъятии детей должно быть принято на основании проверки способностей родителей после изучения самих детей, а не исключительно на основании гендерной идентичности.
Напомним, приемных детей Юлии Савиновских суд изъял в 2017 году, после того как женщина удалила грудь, не смотря на то что состояние детей, имеющих сразу несколько серьёзных заболеваний, значительно улучшилось во время их проживания в семье. Суд признал Савиновских мужчиной, а её брак – однополым. Одного из детей уже взяла под опеку другая семья. Юлия Савиновских уехала в Испанию вместе с родными детьми. После переезда она призналась, что является транссексуалом с именем Френсис.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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