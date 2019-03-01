Мигрировавшая екатеринбурженка Юлия Савиновских подала в ЕСПЧ на российские власти

19:28 | 19.03.2019

Фото: Яромир Романов

Юлия Савиновских, которая мигрировала в Испанию, подала в Европейский суд по правам человека на российские власти. Об этом сообщила адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Наташа Добрева.



В жалобе в ЕСПЧ Савиновских указала, что власти РФ нарушили две статьи Конвенции по правам человека – о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете на дискриминацию.



Как утверждает адвокат, решение об изъятии детей должно быть принято на основании проверки способностей родителей после изучения самих детей, а не исключительно на основании гендерной идентичности.



Напомним, приемных детей Юлии Савиновских суд изъял в 2017 году, после того как женщина удалила грудь, не смотря на то что состояние детей, имеющих сразу несколько серьёзных заболеваний, значительно улучшилось во время их проживания в семье. Суд признал Савиновских мужчиной, а её брак – однополым. Одного из детей уже взяла под опеку другая семья. Юлия Савиновских уехала в Испанию вместе с родными детьми. После переезда она призналась, что является транссексуалом с именем Френсис.