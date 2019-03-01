Вместо ЭКСПО: Универсиаду-2023 собираются провести на ВИЗе-Правобережном

17:46 | 19.03.2019

фото: kazan2013.com

Площадкой проведения Универсиады 2023 года, в случае победы заявки Екатеринбурга, может стать ВИЗ-Правобережный, глава уральской столицы Александр Высокинский уже поручил разработать проект комплексного плана-графика инженерной подготовки.



Город, который примет Универсиаду-2023, определится в июле этого года. Если победит Екатеринбург, то застройка площадки, по планам, должна стартовать в 2020 году. На берегу Верх-Исетского пруда появятся спортивные сооружения, учебные корпуса и общежития Уральского федерального университета, также будет обустроена набережная. Параллельно собираются строить вторую ветку метро, которая соединит ВИЗ-Правобережный с центром города и ЖБИ.



Напомним, что ранее на ВИЗе-Правобережном планировали построить «умный» город для проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025, но Екатеринбург проиграл Токио.