Замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов переведен на другую должность

16:40 | 19.03.2019

фото: РБК

Бывший замминистра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов назначен руководителем регионального Агентства по привлечению инвестиций. Его заместителями стали Михаил Васильев, ранее занимавшийся привлечением инвесторов для частного индустриального парка, и общественный деятель Татьяна Флеганова.



«Агентство должно стать полноценным «одним окном» для российских и зарубежных инвесторов, предоставляющим актуальную информацию о регионе, существующих ресурсах и возможностях. Уже до конца марта будут завершены все организационные процедуры, утверждена программа мероприятий Агентства на 2019 год», - сказал Александр Породнов.



Напомним, что указ о создании Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области еще в прошлом году подписал губернатор Евгений Куйвашев. Тогда сообщалось, что в 2019 году организация получит из бюджета 262 млн рублей.