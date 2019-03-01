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16:31 | 19.03.2019
Депутаты городской думы жёстко раскритиковали работу с молодёжью в Екатеринбурге
Народных избранников возмутило то, что на молодежную политику за год потрачена достаточно большая сумма бюджетных средств – около 463 миллионов рублей. Но, что именно город получил за эти деньги, как мероприятия, проведённые за эти средства, повлияли на жизнь молодых горожан, в какой мере удалось их вовлечь в муниципальные программы, связанные с молодёжной политикой, в отчете не отражено. В отчёте на 14 страницах перечислены лишь ремонты в городских клубах, проведенные фестивали и издание плакатов вроде «Долой сквернословие» и «Курение истощает».
«По отчету я с натяжкой насчитал трат на 20 миллионов рублей. Здесь очень много красивых слов, а информации лично я из этого отчета выжать не могу. Мы уже час говорим ни о чем. Молодежная политика находится на низком уровне, охватывается совершенно незначительное количество детей, но в то же время проводится огромное количество мероприятий, которые на ситуацию, например с преступностью, никак не влияют, и не повлияют. Я вообще не понимаю, куда потрачены деньги. У меня дочка — школьница. Все мероприятия, в которых она участвует, кроме "Лыжни России", оплачиваются из моего кармана», — искренне возмутился депутат от КПРФ Виктор Сомиков.
Не остались в стороне и другие депутаты, возмутившиеся отсутствием в отчёте цифр и выводов. По их мнению, отчёт не информативен, он не даёт ни малейшего понимания того, насколько увеличилось число детей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, хотя представители администрации уверяют, что таких детей стало на много больше. Нет в отчёте расшифровок понятий и формулировок, как пример – «семейные ценности». Что это такое, в чём они заключаются? Ни слова. Но зато чётко прописано, что они пропагандируются.
«Впечатление такое, что я окунулся в 70-е годы, судя по названиям мероприятий, которые проведены: культурно-развлекательная программа "Под березой" — 70 участников. В самом высотном мегаполисе восточной Европы — под березой! «Читай, пока молодой» — а нам, что, читать нельзя? На современную молодежь это никак не ложится, идеологии по молодежной политике нет», — «вскипел» Константин Киселев.
Вступиться за мэрию, и несколько сгладить ситуацию, попыталась Елена Дерягина.
«Если пересчитать бюджет на горожан, на молодежную политику уходит три рубля на человека. Мы можем научить любить родину за три рубля? Конечно нет! Отсюда и появляются "подберезовики". Но люди-то все равно работали», – сказала она.
Её поддержал Михаил Матвеев, до депутатства 26 лет занимавший пост заместителя главы Екатеринбурга по социальной политике, и курирующий молодёжное направление. Он попросил коллег быть чуточку мягче и добрее к докладчикам.
«Нужно быть уважительнее к людям, которые выходят с докладом на трибуну. Где-то вежливее, где-то добрее. Не нужно думать, что личное мнение каждого из нас есть единственно правильное: это не верно», — заметил он, предложив, несмотря на огрехи, принять отчёт к сведению и разобраться в ситуации по ходу дела.
Вице-мэр по соцполитике Дмитрий Баранов, сменивший на этом посту Матвеева, оправдываясь, отметил, что доклад представляла сотрудница, работающая в администрации всего три недели.
«Тем не менее, сегодня она предоставила нам информацию достаточно исчерпывающую. В 460 миллионов рублей входит и заработная плата, и коммуналка, и содержание всех учреждений дополнительного образования. Мы отчитаемся по всем деньгам, и в рабочем порядке доведем до каждого из депутатов», — заявил он.
Не смотря на эти успокаивающие и многообещающие выступления, большинство депутатов отказалось принимать отчет комитета по молодежной политике. Только 12 человек, из 32-х присутствующих, проголосовали за утверждение отчёта, остальные категорически отказались это делать.
© «Вечерние Ведомости»
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