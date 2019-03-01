В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии ограничено теплоснабжение 16 домов

16:16 | 19.03.2019

фото: baikal-info.ru

В центре Екатеринбурга – на улице Вайнера – прорвало трубу. 16 домов, по информации ЕТК, ограничены в подаче отопления и горячего водоснабжения.



Сейчас на месте коммунальной аварии идут ремонтные работы. Задействованы 10 специалистов и шесть единиц специализированной техники. Также на улице Вайнера находится оперативная группа ГУ МЧС России по Свердловской области.