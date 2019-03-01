В Екатеринбурге по-прежнему превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

15:57 | 19.03.2019

фото: otolaryngologist.ru

За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в Екатеринбурге зарегистрировано 13,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом – это выше уровня эпидпорога на 12,1% и больше, чем неделей ранее. При этом в целом по Свердловской области наблюдается снижение заболеваемости: выявлено 29,5 тысячи заболевших, что ниже уровня эпидпорога на 22%.



Как отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге заболеваемость выросла преимущественно среди детей от 3 до 14 лет.