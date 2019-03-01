Екатеринбуржцы сделают подарок городу на 300-летие

15:34 | 19.03.2019

фото: itsmycity.ru

В Екатеринбурге предлагают создать «народный» объект, посвященный 300-летию города, которое будет праздноваться в 2023 году. Это может быть какой-то арт-объект, памятник, украшенный жителями сквер, памятная надпись. Проект реализуют на добровольные пожертвования жителей.



«Нужно подобрать объект народной стройки, где могут быть аккумулированы средства небольших фирм, куда пойдут добровольные пожертвования горожан», – отметил член Совета Федерации, бывший мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий.



Екатеринбуржцы могут поделиться своей идеей по созданию объекта, отправив письмо на почту podarokgorodu@ekadm.ru. После сбора предложений проведут народное голосование.



Отметим, что на добровольные пожертвования в Екатеринбурге созданы памятник Жукову, памятник военным медикам, памятник Свердлову.